Lost avrà un documentario a tema | “Il vero significato”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 marzo 2023) L’ultima puntata diè andata in onda nel 2010. La serie tv, per ben sei anni è rimasta nel cuore degli spettatori. Si è trattato di un fenomeno indiscusso, che ha coinvolto fasce d’età differenti. Nonostante abbia avuto la sua degna conclusione, molti misteri rimangono ancora irrisolti. Le ipotesi, largamente presenti sul web, non sono mai state confermate. Inoltre, anche alcuni filoni narrativi si sono chiusi senza una spiegazione. Finalmente, tutto potrebbe avere un senso perché sono iniziati i lavori per la realizzazione di unintitolato Getting. In arrivo il primosu: parla il regista Taylor Morden Gettingpotrebbe rappresentare una risorsa imperdibile per tutti gli amanti di. Stando a ...