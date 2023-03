L’ossessione della patrimoniale come toccasana Il commento di De Tomaso

(Di martedì 14 marzo 2023) Le patrimoniali sonole ciliegie: una tira l’altra. E sicl’Italia ci ha preso gusto da tempo, non passa giorno senza che qualche tele-personaggio proponga una nuova tassase quelle esistenti non fossero tali o fossero solo finte esercitazioni cartacee. Eppure, a prestare ascolto agli aedi dell’imposizione straordinaria a oltranza, parrebbe di capire che la Penisola non sia il quarto Paese più tartassato del pianeta e che, invece, lo Stivale sia il classico scandaloso paradiso fiscale: il tutto nel segno del liberismo, o neoliberismo, più sfrenato e assoluto.possa un Paese, che ogni anno destina alla fiscalità generale la metàricchezza prodotta, continuare a definirsi liberista rimane, francamente, un mistero insoluto, un indovinello ...

