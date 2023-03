L’opposizione turca punta (in ritardo) su un candidato integerrimo per battere Erdogan (Di martedì 14 marzo 2023) Bah. I sondaggi dicono una cosa. La razionalità, l’esperienza e pure la scaramanzia ne dicono un’altra. Mancano poco più di due mesi alle elezioni in Turchia (Paese che tra l’altro un mese fa è stato colpito, nella sua zona più povera, da un terremoto devastante le cui conseguenze politiche sono ancora tutte da vedere) e davvero non si sa da che parte voltarsi. Per la presidenza si sfideranno Recepp Tayyip Erdogan e Kemal K?l?çdaro?lu. Il primo abita le cronache politiche da vent’anni, ha modi e sostanza da aspirante dittatore, guida un governo opaco e, per quanto odioso sia, negli ultimi anni si è saputo ritagliare un ruolo chiave nei rapporti tra Europa e Asia centrale, diventando, di fatto, l’esecutore delle volontà di Bruxelles in quell’area del mondo («dittatore necessario» lo aveva non a caso definito Mario Draghi): di fatto Erdogan è l’uomo cui ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 marzo 2023) Bah. I sondaggi dicono una cosa. La razionalità, l’esperienza e pure la scaramanzia ne dicono un’altra. Mancano poco più di due mesi alle elezioni in Turchia (Paese che tra l’altro un mese fa è stato colpito, nella sua zona più povera, da un terremoto devastante le cui conseguenze politiche sono ancora tutte da vedere) e davvero non si sa da che parte voltarsi. Per la presidenza si sfideranno Recepp Tayyipe Kemal K?l?çdaro?lu. Il primo abita le cronache politiche da vent’anni, ha modi e sostanza da aspirante dittatore, guida un governo opaco e, per quanto odioso sia, negli ultimi anni si è saputo ritagliare un ruolo chiave nei rapporti tra Europa e Asia centrale, diventando, di fatto, l’esecutore delle volontà di Bruxelles in quell’area del mondo («dittatore necessario» lo aveva non a caso definito Mario Draghi): di fattoè l’uomo cui ...

