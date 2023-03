(Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro della Difesa sul Gruppo Wagner: sono loro i registi 'Rappresaglia per la posizione del governo sulla guerra in Ucraina'. La premier: non lasciamo dilagare in Africa mercenari e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : L'ondata di sbarchi Crosetto accusa Mosca 'Utilizza i migranti per colpire l'Italia' - Luce51661600 : RT @ComVentotene: Se c'è veramente la #Wagner dietro alla nuova ondata di sbarchi, perché il parlamento non l'ha ancora dichiarata un organ… - Sartorix67 : RT @ComVentotene: Se c'è veramente la #Wagner dietro alla nuova ondata di sbarchi, perché il parlamento non l'ha ancora dichiarata un organ… - Naty46967247 : RT @ComVentotene: Se c'è veramente la #Wagner dietro alla nuova ondata di sbarchi, perché il parlamento non l'ha ancora dichiarata un organ… - oldmanandsea1 : RT @ComVentotene: Se c'è veramente la #Wagner dietro alla nuova ondata di sbarchi, perché il parlamento non l'ha ancora dichiarata un organ… -

Il ministro della Difesa sul Gruppo Wagner: sono loro i registi 'Rappresaglia per la posizione del governo sulla guerra in Ucraina'. La premier: non lasciamo dilagare in Africa mercenari e ...Atrie soprattutto un altro naufragio, con 30 dispersi e 17 migranti salvati dei quali 15 ... Crosetto ha spiegato che la nuovadi migrazioni è causata dalla Russia: 'L'aumento ......italiani indicano la Russia e i suoi miliziani come gli istigatori di questa nuovadi ... più di 170al giorno, un boom del 788 per cento rispetto ai 1.360 arrivi dello stesso periodo ...

L'ondata di sbarchi Crosetto accusa Mosca "Utilizza i migranti per ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministro della Difesa sul Gruppo Wagner: sono loro i registi "Rappresaglia per la posizione del governo sulla guerra in Ucraina". La premier: non lasciamo dilagare in Africa mercenari e fondamental ...La paura di una nuova Cutro aleggia nelle stanze di Palazzo Chigi. La bella stagione e i dati del Viminale (20 mila sbarchi da inizio anno) fanno il resto. Anche perché i Servizi hanno messo in guardi ...