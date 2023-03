**Lombardia: domani prima riunione Consiglio e Feltri ci sarà, 'farei presidente ma non per età'** (Di martedì 14 marzo 2023) Milano, 14 mar. (Adnkronos) - domani mattina, alle ore 10, a Palazzo Pirelli si terrà la prima seduta di Consiglio della XII legislatura lombarda e il programma già si preannuncia scoppiettante. La prima questione è la presidenza che, secondo il regolamento, spetterebbe al consigliere più anziano, cioè Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, eletto con Fratelli d'Italia, infastidito dal continuo riferimento alla sua età, ha fatto presto sapere di non voler ricoprire il ruolo di presidente dell'Assemblea e, a meno di 24 ore dall'avvio dei lavori, conferma all'Adnkronos di non avere alcuna intenzione di cambiare idea: "Io ho rinunciato ufficialmente al ruolo di presidente, ma parteciperò comunque alla riunione come membro del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Milano, 14 mar. (Adnkronos) -mattina, alle ore 10, a Palazzo Pirelli si terrà laseduta didella XII legislatura lombarda e il programma già si preannuncia scoppiettante. Laquestione è la presidenza che, secondo il regolamento, spetterebbe al consigliere più anziano, cioè Vittorio. Il direttore di Libero, eletto con Fratelli d'Italia, infastidito dal continuo riferimento alla sua età, ha fatto presto sapere di non voler ricoprire il ruolo didell'Assemblea e, a meno di 24 ore dall'avvio dei lavori, conferma all'Adnkronos di non avere alcuna intenzione di cambiare idea: "Io ho rinunciato ufficialmente al ruolo di, ma parteciperò comunque allacome membro del...

