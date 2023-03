Lobotka | «Vogliamo lo scudetto! Migliori nel mio ruolo? Mi piace Brozovic»

(Di martedì 14 marzo 2023) Stanislavin una lunga intervista al collega Antonio Giordano oggi sul Corriere dello Sport, ha parlato del primo posto in classifica citando lo scudetto. Poi un parere riguardo icentrocampisti al mondo davanti la difesa citando anche Marcelo. STESSOcita il centrocampista dell’Inter: «davanti la difesa? Ce ne sono tanti, ognuno con le proprie caratteristiche, con la proprie differenze. Ma se devo cercare riferimenti nello specifico, pur nelle diversità, adesso penso a Casemiro; e in Italia, mi piacciono Bennacer e». IN SERIE A –crede nel sogno scudetto, ma sta con i piedi per terra: «Spalletti è stato bravissimo a farci comprendere la sua idea di calcio, che già conoscevamo da un ...

