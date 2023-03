Lobotka: “Vogliamo lo scudetto e la finale di Champions. Poi la triste rivelazione” (Di martedì 14 marzo 2023) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: “Vogliamo lo scudetto”. Stanislav Lobotka, il faro del centrocampo del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ha parlato di come la bravura di Giuntoli nel selezionare i giocatori giusti, la forza di Spalletti che li migliora, e la serenità che la società concede siano fattori che hanno contribuito al successo del Napoli. Ha anche parlato della fame di vittoria che li spinge a cercare lo scudetto per i loro tifosi, e della passione della gente che li motiva a dare il massimo, anche quando non sono al meglio. “Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Stanislav, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: “lo”. Stanislav, il faro del centrocampo del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ha parlato di come la bravura di Giuntoli nel selezionare i giocatori giusti, la forza di Spalletti che li migliora, e la serenità che la società concede siano fattori che hanno contribuito al successo del Napoli. Ha anche parlato della fame di vittoria che li spinge a cercare loper i loro tifosi, e della passione della gente che li motiva a dare il massimo, anche quando non sono al meglio. “Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Lobotka: “Vogliamo lo scudetto e la finale di Champions. Poi la triste rivelazione” - napolipiucom : Lobotka: 'Vogliamo lo scudetto e la finale di Champions. Poi la triste rivelazione' #Champions #hamsik #lobotka… - ilmionapoli : Lobotka: “C’è fame dentro ognuno di noi, vogliamo regalare lo Scudetto ai tifosi” - 1926pe : RT @tuttonapoli: Lobotka: 'Vogliamo lo scudetto! Champions un sogno, ho vissuto momento difficile. Stavo andando via...' - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Lobotka: “Stavo per andare via, vogliamo lo Scudetto” Il centrocampista racconta al CDS anche il suo m… -