Lobotka | «Il segreto del Napoli? La bravura di Giuntoli | Spalletti | la serietà del club e la nostra fame»

Il Corriere dello Sport intervista il faro del centrocampo del Napoli: Stanislav Lobotka. L'Iniesta del Napoli, come spesso lo etichettano, ma lui si tiene basso. «Lo so che in tanti mi accostano a lui ma io, ovviamente, penso di essere un giocatore diverso. È bello essere paragonati a Iniesta, è una soddisfazione enorme, ma a tratti ho anche avuto l'impressione che tutti si aspettassero molto da me e ciò può aver creato anche una forma di pressione». Chiamatemi Lobo, dice, mentre ricorda, come ha già fatto altre volte, la sua prima fase napoletana, quando con Gattuso che non lo faceva mai giocare era «diventato improvvisamente triste», aveva smesso di credere in se stesso e aveva anche pensato di lasciare il Napoli. Poi però, per fortuna, «è arrivato Spalletti ed è cominciata un'altra storia».

