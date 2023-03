Lobotka esclusivo | Stavo pensando di lasciare Napoli | ma poi…

(Di martedì 14 marzo 2023) INVIATO A CASTEL VOLTURNO - D o v'era l'errore, in quel tempo perduto a chiederselo? Perché di quest'uomo esageratamente geniale, nascosto tra i misteri del calcio, per un anno e mezzo non s'era mai ...

I l calcio è bugia, raccontano i maestri del passato e pure i contemporanei, e quando Luciano Spalletti compare sulla panchina del Napoli , Stanislavnon sa che il suo destino sta per ...... in TV e in streaming Puoi seguire Napoli - Atalanta in diretta TV e in streamingsu ... Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa,, Zielinski; Politano, Osimhen, ...era un giocatore normale, prima di arrivare a Napoli. La sua esplosione è un meritodi Spalletti". Sabatini ha poi parlato dei giocatori del Napoli e si è soffermato sul percorso ...

I suoi primi 18 mesi italiani da incubo poi la rinascita e rivincita grazie a Spalletti e ai consigli (del cuore) di un certo Hamsik ...Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la f ...