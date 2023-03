Liverpool, Klopp: 'Siamo gli unici a crederci, abbiamo l'1 per cento. Il Real sente l'odore del sangue...' (Di martedì 14 marzo 2023) Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della decisiva sfida di Champions contro il Real: "Il Real... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Il tecnico delJurgenha parlato in conferenza stampa prima della decisiva sfida di Champions contro il: "Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Klopp avverte: 'Nulla da perdere, possiamo vincere' #Klopp #Liverpool #RealMadrid #ChampionsLeague - alecad80 : @Zincoritorna A me puzzava il fatto che a Liverpool non giocasse quasi mai. Se sei così forte, lo spazio lo trovi con klopp - RossoneroDomy : @BELUSHI69 Si ma per me prima va cacciato quel pelato e tutto il suo staff poi prendiamo luis enrique o De Zerbi o… - la_stordita : RT @IvanFCIM: Liverpool-United 7-0 Bournemouth-Liverpool 1-0 Klopp è rimasto talmente traumatizzato dal Lemonball ad Anfield che ha deciso… - IvanFCIM : Liverpool-United 7-0 Bournemouth-Liverpool 1-0 Klopp è rimasto talmente traumatizzato dal Lemonball ad Anfield che ha deciso di emularci -