Liverpool | Klopp | «Il Real Madrid è favorito | ma noi abbiamo il dovere di provarci»

(Di martedì 14 marzo 2023) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilJurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Ilma noiildianche con l’1% di possibilità. Siamo capaci di sorprendere anche in positivo, ma sarà complicato anche solo vincere. Passare poi…». ANDATA – «L’ho rivista una sola volta, poiosservato le partite di campionato del. Sono bravi in tutto, non importa il modo in cui approcciano le partite. Sappiamo quanto sono bravi, ma ci proveremo. Siamo i soli a crederci, ...

Jurgennon si vuole arrendere al Real Madrid e nonostante il netto 5 - 2 subito dal suoall'andata degli ottavi di finale di Champions League sogna il colpaccio al Bernabeu. In conferenza ......- Real Madrid 2 - 5 Ancora stordito dopo la peggiore sconfitta casalinga europea del(5 - 2 col Real Madrid ad Anfield nell'andata) , Jürgenha ammesso: "Credo che Carlo [...Commenta per primo Il tecnico delJurgenha parlato in conferenza stampa prima della decisiva sfida di Champions contro il Real: 'Il Real è favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci anche con l'1% di possibilità. ...

Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa che il Liverpool avrà una piccola possibilità di ribaltare la situazione contro il Real Madrid.Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica il Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool domani al Bernabeu per ...