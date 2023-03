LIVE Stoccarda-Novara 1-3 | Champions League volley femminile in DIRETTA | Carcaces trascina le piemontesi ad un passo dalla semifinale!

Leggi su oasport

21.09: per le pioemontesi 24 punti di, 20 per Karakurt, 14 (di cui 8 muri) per Danesi, 10 per Chirichella. In casa20 punti per Rivers, 12 per Schoelzel, 10 per Segura 21.08: Il 3-1 permetterà adi poter superare il turno conquistando due set tra le mura amiche fra una settimana 21.07: Sono servite più di due ore aper vincere 3-1 a. Partita complicata, tedesche coriacee e a sprazzi in grado di mettere in difficoltà leche si sono aggrappate a, cresciuta tantissimo dopo un ...