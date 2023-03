LIVE Stoccarda-Novara 1-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | Carcaces trascina le piemontesi nel terzo set | 21-25

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Murooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!si porta in vantaggio 2-1! 21-24 Out l’attacco di Lee 21-23 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-22 Vincente Rivers da zona 2 20-22 Cancora! Vincente la cubana da zona 4 20-21 Parallela di Rivers da zona 4 19-21 Mano outda zona 4 19-20 Ancora out Karakurt da zona 2 18-20 Out Karakurt da zona 2 17-20 Errore al servizio16-20ha acceso lo special! La cubana vincente in diagonale da zona 4 a chiudere una lunga azione 16-19 Ancora! Mano out della cubana da zona 4 16-18 Ancora il diagonale vincente dida zona 4 16-17 Vincenteda zona ...