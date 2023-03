LIVE Stoccarda-Novara 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le piemontesi dominano il secondo set | 16-25

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Vincente Carcaces da zona 4 1-2 Slash di Danesi 1-1 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 Ace Bongaerts 16-25 Mano out di Karakurt da seconda linea.si è svegliata ed ha giocato un grandeset, crescendo in tutti i fondamentali. Inevitabile il 25-16 che pareggia il conto 16-24 Ace Segura 15-24 Primo tempo Timmerman 14-24 Out la fast di Timmerman 14-23 Mano out di Karakurt con la pipe 14-22 La fast di Timmerman 13-22 Muroooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 13-21 Diagonale di Bosetti da zona 4 13-20 Muro di Schoelzel 12-20 In rete l’attacco di Rivers a chiudere un’azione lunghissima 12-19 Vincente il pallonetto di Bosetti 12-18 Mano out Rivers da seconda linea 11-18 Invasione11-17 Muro di Rivers su ...