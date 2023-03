LIVE Sinner-Mannarino, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti si parte! (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Mannarino – I precedenti tra Sinner e Mannarino 00:12 Sarà la terza volta che i due si affronteranno nel circuito maggiore: la prima evoca un ricordo dolcissimo nella mente del n.13 al mondo, poiché nel torneo di Sofia 2020, battendo il transalpino con il punteggio di 6-3 7-5, l’azzurro guadagnò la prima finale della carriera, poi conclusasi con il successo su Vasek Pospisil. 00:10 Ormai nella notte italiana Jannik Sinner si appresta ad affrontare la sua seconda partita sul cemento californiano. Dopo aver battuto all’esordio Gasquet, questa sera sulla strada dell’azzurro per gli ottavi di finale c’è un altro transalpino, Adrien Mannarino. Chi vince questa sfida andrà ad affrontare lo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– I precedenti tra00:12 Sarà la terza volta che i due si affronteranno nel circuito maggiore: la prima evoca un ricordo dolcissimo nella mente del n.13 al mondo, poiché nel torneo di Sofia 2020, battendo il transalpino con il punteggio di 6-3 7-5, l’azzurro guadagnò la prima finale della carriera, poi conclusasi con il successo su Vasek Pospisil. 00:10 Ormai nella notte italiana Janniksi appresta ad affrontare la sua seconda partita sul cemento californiano. Dopo aver battuto all’esordio Gasquet, questa sera sulla strada dell’azzurro per gli ottavi di finale c’è un altro transalpino, Adrien. Chi vince questa sfida andrà ad affrontare lo ...

