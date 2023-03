LIVE Sinner-Mannarino 7-6 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro vince soffrendo, agli ottavi contro Wawrinka (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Mannarino – I precedenti tra Sinner e Mannarino 7-6(7) 6-4 GAME SET AND MATCH Sinner! Con un grande smash dopo un dritto fulminante l’azzurro porta a casa un match complicatissimo!!! 40-30 MATCH POINT Sinner! Lunga la risposta del n.68 al mondo! 30-30 Altro attacco sulla riga del francese, non riesce l’ennesimo recupero all’italiano; il transalpino sta giocando il tutto per tutto con le ultime sue carte. 30-15 Sale bene sulla palla con il dritto incrociato Mannarino che gioca tutto lo scambio con i piedi sulla riga di fondo. 30-0 Attacca libero di testa l’azzurro, sciolto finalmente nella manovra con i suoi colpi da fondo. 15-0 Servizio e ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– I precedenti tra7-6(7) 6-4 GAME SET AND MATCH! Con un grande smash dopo un dritto fulminanteporta a casa un match complicatissimo!!! 40-30 MATCH POINT! Lunga la risposta del n.68 al mondo! 30-30 Altro attacco sulla riga del francese, non riesce l’ennesimo recupero all’italiano; il transalpino sta giocando il tutto per tutto con le ultime sue carte. 30-15 Sale bene sulla palla con il dritto incrociatoche gioca tutto lo scambio con i piedi sulla riga di fondo. 30-0 Attacca libero di testa, sciolto finalmente nella manovra con i suoi colpi da fondo. 15-0 Servizio e ...

