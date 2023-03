LIVE Sinner-Mannarino 7-6 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro vince soffrendo, agli ottavi contro Wawrinka (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Mannarino – I precedenti tra Sinner e Mannarino 2:23 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Mannarino si chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA sport una buonanotte! 2:22 73 a 60 il totale di punti vinti in favore di Sinner, discriminante ampia che non fa capire fino in fondo le difficoltà del match. 2:21 Diamo un occhio alle statistiche: 6 ACES a 1 in favore dell’azzurro, che commette anche 4 doppi falli contro i due del francese (uno però decisamente sanguinoso che ha poi regalato il primo set all’italiano); 54% di prime palle in campo per Sinner, con una resa ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– I precedenti tra2:23 La nostradisi chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA sport una buonanotte! 2:22 73 a 60 il totale di punti vinti in favore di, discriminante ampia che non fa capire fino in fondo le difficoltà del match. 2:21 Diamo un occhio alle statistiche: 6 ACES a 1 in favore del, che commette anche 4 doppi fallii due del francese (uno però decisamente sanguinoso che ha poi regalato il primo set all’italiano); 54% di prime palle in campo per, con una resa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @teozorzoli: Il momento no di #Berrettini e #Musetti con uno sguardo alle chance di #Sinner a #IndianWells Una piacevole chiacchierata… - teozorzoli : Il momento no di #Berrettini e #Musetti con uno sguardo alle chance di #Sinner a #IndianWells Una piacevole chiacc… - rbtino : @Virna25marzo @RestoFerma intanto non è il numero 1 italiano davanti ha musetti e sinner, poi djokovic oggi è numer… - Sinnerc4 : RT @federtennis: ???? Due azzurri protagonisti del 3° turno di Indian Wells: in campo nella serata italiana Trevisan ?? Muchova ( Live su @Su… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Jannik Sinner e Martina… -