LIVE Sinner-Mannarino 2-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: nessun break in questo avvio (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Mannarino – I precedenti tra Sinner e Mannarino 40-40 Si ferma in rete il dritto del francese, nuova parità. AD-40 Fuori tempo con il dritto in risposta Sinner, che questa volta aveva provato ad aggredire stando con i piedi sulla linea. 40-40 Super recupero difensivo del n.13 al mondo, poi fortunato con il nastro che addormenta la palla nel campo avversario. 40-30 Rimane molto indietro Sinner sulla seconda del francese, e un'altra volta non riesce a far partire lo scambio. 30-30 Largo il dritto di Mannarino in uscita dal servizio. 30-15 Fuori giri con il dritto l'italiano, che spara lungo di mezzo metro. 15-15 Ottima questa volta la risposta incrociata con il rovescio, ...

