LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2023 in DIRETTA: Monsorno ai quarti! Attesa per Pellegrino e Mocellini (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Brava Nicole Monsorno che si qualifica per i quarto, è quindicesima a 6?68 da Skistad 11.41: Berranova si inserisce all’ottavo posto 11.40: Bene Monsorno all’intermedio, è decima 11.39: Ottavo posto per Stenseth, decimo per Niskanen 11.38: L. Weng si inserisce all’ottavo posto, in gara anche Monsorno 11.37: Quarto posto per T. Weng 11.37: Gimmler si inserisce al quinto posto, Kyllonen al settimo 11.37: Nono posto per Dahlqvist, decimo per Svendsen 11.37: Dahlqvist è ottava, Janatova decima 11.36: Faehndrich si inserisce al quarto posto, Lundgren al quinto 11.35: Terzo posto per Sundling a 3?6 da Skistad 11.34: Skistad al comando con 3? di vantaggio su Amundsen 11.34: Al traguardo Myhrvold ha 3? di vantaggio su Hallquist 11.33: Myhrvold in testa ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: Brava Nicoleche si qualifica per i quarto, è quindicesima a 6?68 da Skistad 11.41: Berranova si inserisce all’ottavo posto 11.40: Beneall’intermedio, è decima 11.39: Ottavo posto per Stenseth, decimo per Niskanen 11.38: L. Weng si inserisce all’ottavo posto, in gara anche11.37: Quarto posto per T. Weng 11.37: Gimmler si inserisce al quinto posto, Kyllonen al settimo 11.37: Nono posto per Dahlqvist, decimo per Svendsen 11.37: Dahlqvist è ottava, Janatova decima 11.36: Faehndrich si inserisce al quarto posto, Lundgren al quinto 11.35: Terzo posto per Sundling a 3?6 da Skistad 11.34: Skistad al comando con 3? di vantaggio su Amundsen 11.34: Al traguardo Myhrvold ha 3? di vantaggio su Hallquist 11.33: Myhrvold in testa ...

