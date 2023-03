LIVE Schio-Valencia, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: in scena gara-1, ospiti senza Alba Torrens (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:53 Squadre chiamate alla presentazione, il palasport orange si va riempiendo per dare quel supporto che quest’anno non è mai mancato. 19:51 Ricordiamo come si svilupperà la serie: gara-2 si giocherà alla Fonteta di Valencia venerdì 17, mentre l’eventuale gara-3 si disputerà, e questo è un fatto nuovo per il Famila, al PalaRomare martedì 22. Proprio gara-3 lo scorso anno è stata il cruccio scledense, ora però c’è la chance di rivincita. 19:48 Questo invece il warm up delle Valenciane. 1h Ya sobre la pista del Palacampagnola. En una hora jugamos nuestros primeros cuartos de final de la #EuroLeagueWomen P1 1/4 @EuroLeagueWomen@familaSchio 20h@apuntesports (Web)https://t.co/wtY1x4i2e8@quironsalud ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53 Squadre chiamate alla presentazione, il palasport orange si va riempiendo per dare quel supporto che quest’anno non è mai mancato. 19:51 Ricordiamo come si svilupperà la serie:-2 si giocherà alla Fonteta divenerdì 17, mentre l’eventuale-3 si disputerà, e questo è un fatto nuovo per il Famila, al PalaRomare martedì 22. Proprio-3 lo scorso anno è stata il cruccio scledense, ora però c’è la chance di rivincita. 19:48 Questo invece il warm up dellene. 1h Ya sobre la pista del Palacampagnola. En una hora jugamos nuestros primeros cuartos de final de la #EuroLeagueWomen P1 1/4 @EuroLeagueWomen@famila20h@apuntesports (Web)https://t.co/wtY1x4i2e8@quironsalud ...

