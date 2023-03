LIVE Schio-Valencia 9-7, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: inizio ricco di equilibrio (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primi cambi sul parquet, c’è Sottana per Verona. Non tutte le squadre possono dire di poter effettuare una simile rotazione, anzi. 17-10 2/2 Mabrey. Sfiora il gioco da tre punti fuori equilibrio Mabrey, trova comunque due liberi. Momento dominante per lei questo. 15-10 Libera da tre Cox, che non si fa sfuggire l’occasione. 15-7 ANCORA MABREY! Ruba DIRETTAmente dalla rimessa e appoggia il +8! 13-7 MABREY CON LA FINTA E POI L’APPOGGIO! C’è il primo timeout della partita e lo chiama Burgos con 3’56” da giocare nel quarto. 11-7 Non c’è nessuna su Ndour sul lato corto, lei tira e segna dai quattro metri! Metà primo quarto raggiunta. 9-7 Di nuovo Casas in entrata, e quando parte lei è difficile fermarla. 9-5 Velocissima la replica di Bestagno! 7-5 Primi due di Casas che trova una ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimi cambi sul parquet, c’è Sottana per Verona. Non tutte le squadre possono dire di poter effettuare una simile rotazione, anzi. 17-10 2/2 Mabrey. Sfiora il gioco da tre punti fuoriMabrey, trova comunque due liberi. Momento dominante per lei questo. 15-10 Libera da tre Cox, che non si fa sfuggire l’occasione. 15-7 ANCORA MABREY! Rubamente dalla rimessa e appoggia il +8! 13-7 MABREY CON LA FINTA E POI L’APPOGGIO! C’è il primo timeout della partita e lo chiama Burgos con 3’56” da giocare nel quarto. 11-7 Non c’è nessuna su Ndour sul lato corto, lei tira e segna dai quattro metri! Metà primo quarto raggiunta. 9-7 Di nuovo Casas in entrata, e quando parte lei è difficile fermarla. 9-5 Velocissima la replica di Bestagno! 7-5 Primi due di Casas che trova una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Famila Schio comincia stasera la corsa verso le Final Four di Eurolega. Inizia gara-1 dei quarti… - zazoomblog : LIVE Schio-Valencia Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: inizia la rincorsa alla Final Four - #Schio-Valencia… -