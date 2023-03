LIVE Schio-Valencia 28-22, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: Famila in buon controllo nel secondo quarto (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-28 Brutta persa di Schio e rapida tripla di Romero. 33-25 1/2 Carrera. 3’09” a fine secondo quarto, due secondi aggiunti ed era quello il motivo del consulto al tavolo. Momento di smarrimento al tavolo, si presume per un problema al tabellone. Bestagno prova a contenere Carrera spalle a canestro, non ci riesce, c’è il bonus esaurito e ci sono anche due liberi. 33-24 VERONA! Piazza la tripla che vale il +9, massimo vantaggio! 30-24 2/2 Ndour, 3’57” all’intervallo. Ndour prova l’appoggio, le frana addosso Cox: sono due liberi. 28-24 Bell’allontanamento di Cox. 28-22 VERONA PER KEYS! 26-22 Gran palla di Casas che pesca il taglio dal lato debole di Guelich, c’è l’appoggio. Fase avara di realizzazioni, 6? alla seconda sirena. 26-20 Si iscrive a referto Sottana ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-28 Brutta persa die rapida tripla di Romero. 33-25 1/2 Carrera. 3’09” a fine, due secondi aggiunti ed era quello il motivo del consulto al tavolo. Momento di smarrimento al tavolo, si presume per un problema al tabellone. Bestagno prova a contenere Carrera spalle a canestro, non ci riesce, c’è il bonus esaurito e ci sono anche due liberi. 33-24 VERONA! Piazza la tripla che vale il +9, massimo vantaggio! 30-24 2/2 Ndour, 3’57” all’intervallo. Ndour prova l’appoggio, le frana addosso Cox: sono due liberi. 28-24 Bell’allontanamento di Cox. 28-22 VERONA PER KEYS! 26-22 Gran palla di Casas che pesca il taglio dal lato debole di Guelich, c’è l’appoggio. Fase avara di realizzazioni, 6? alla seconda sirena. 26-20 Si iscrive a referto Sottana ...

