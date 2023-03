LIVE Schio-Valencia 20-13, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: Mabrey trascinante nel primo quarto (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-16 1/2 Salvadores. Sottana prova a fermare la penetrazione di Salvadores, lo fa con il fallo mentre è già iniziata l’azione di tiro e sono liberi. 20-15 Dalla media Salvadores, che in Italia è ricordata per i suoi trascorsi alla Virtus Bologna. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Schio: Mabrey 8; Valencia: Cox 6 Finisce il primo quarto con il tiro in equilibrio precario di Cox, è un bel Famila quello che ha approcciato questa serie, ed il punteggio sta lì a dimostrarlo. 20-13 1/2 Cox. Braccio su braccio di Keys su Cox nell’azione di giro e tiro, liberi. 20-12 ASTOU NDOUR! Piazza la tripla del nuovo +8! Ultimo minuto del primo quarto. 17-12 Gran giro e tiro di Cox che ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-16 1/2 Salvadores. Sottana prova a fermare la penetrazione di Salvadores, lo fa con il fallo mentre è già iniziata l’azione di tiro e sono liberi. 20-15 Dalla media Salvadores, che in Italia è ricordata per i suoi trascorsi alla Virtus Bologna. Inizia il secondo. TOP SCORER –8;: Cox 6 Finisce ilcon il tiro in equilibrio precario di Cox, è un bel Famila quello che ha approcciato questa serie, ed il punteggio sta lì a dimostrarlo. 20-13 1/2 Cox. Braccio su braccio di Keys su Cox nell’azione di giro e tiro, liberi. 20-12 ASTOU NDOUR! Piazza la tripla del nuovo +8! Ultimo minuto del. 17-12 Gran giro e tiro di Cox che ...

