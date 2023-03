LIVE Porto-Inter | formazioni ufficiali | fuori Pepe | Evanilson con Taremi Out Lukaku e Brozovic | c’è Dzeko | Primapagina

(Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 20:55:00 Fermi tutti! La partita che vale una stagione. Dopo il recente periodo di crisi, con due sconfitte nelle ultime tre partite, l’di Simone Inzaghi è chiamata a reagire nella gara più importante dell’anno: questa sera alle 21 allo Stadio Do Dragao i nerazzurri affrontano ildell’ex Sergio Conceicao, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, per difendere l’1-0 conquistato all’andata a San Siro grazie al gol di Romelue centrare il passaggio ai quarti di finale come il Milan e quasi certamente il Napoli, risultato fondamentale dal punto di vista sportivo ed economico. Non sarà facile però, in un ambiente infuocato come la casa deighesi, che hanno perso solo due volte nelle ultime 26 partite. I meneghini, che non devono perdere ma possono pareggiare e hanno dunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessaggeroSport : Porto-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Dzeko con Lautaro, Conceiçao con Evanilson e Taremi - ilmessaggeroit : Porto-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Dzeko con Lautaro, Conceiçao con Evanilson e Taremi - FcInterNewsit : LIVE - Porto-Inter, le ufficiali: notte da dentro o fuori al Do Dragao, gioca Dzeko al fianco di Lautaro - SimoneTogna : #PortoInter, LIVE, la cronaca della partita: #Skriniar in panchina, #Dzeko preferito a #Lukaku - davidecurrenti : live: #Porto - #Inter: pre partita e formazioni ufficiali. - dati e numeri delle due squadre; - andamento nell'u… -

(PORTOGALLO) - Due risultati su tre a disposizione per l'Inter di Simone Inzaghi , di scena oggi (martedì 14 marzo, ore 21) sul campo delnel ritorno degli ottavi di Champions League . Forti dell'1 - 0 ottenuto nel primo round a San Siro , contro i lusitani dell' ex interista Sergio Coincecao i nerazzurri vanno a caccia dei quarti ...Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio do Dragão,e Inter si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...Tragedia sulla strada che collega Villaputzu aCorallo Di: Redazione SardegnaTerribile incidente, questo pomeriggio sulla Strada provinciale 99 tra Villaputzu eCorallo. Un suv condotto da un uomo ha travolto un'utilitaria appena ...

LIVE Porto-Inter, la probabile formazione: out Skriniar e Lukaku Sportitalia

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Porto-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Reduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia, l’Inter scende in campo ...Porto – Inter è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.