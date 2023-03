LIVE Porto-Inter | formazioni ufficiali | fuori Pepe | Dzeko dal 1' Out Lukaku | Brozovic e Skriniar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisaeTh19 : RT @Corriere: Porto-Inter, le probabili formazioni: Mkhitaryan e Dzeko dal 1’ La diretta - Corriere : Porto-Inter, le probabili formazioni: Mkhitaryan e Dzeko dal 1’ La diretta - cmdotcom : #Champions: #PortoInter LIVE, le formazioni ufficiali - MessaggeroSport : Porto-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Dzeko con Lautaro, Conceiçao con Evanilson e Taremi - ilmessaggeroit : Porto-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Dzeko con Lautaro, Conceiçao con Evanilson e Taremi -

STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Inter ha vinto tre dei cinque precedenti giocati contro il, disputati tutti in Champions League. Tutti i successi dei nerazzurri sono arrivati a San Siro: oltre ...(PORTOGALLO) - Due risultati su tre a disposizione per l'Inter di Simone Inzaghi , di scena oggi (martedì 14 marzo, ore 21) sul campo delnel ritorno degli ottavi di Champions League . Forti dell'1 - 0 ottenuto nel primo round a San Siro , contro i lusitani dell' ex interista Sergio Coincecao i nerazzurri vanno a caccia dei quarti ...LE ULTIME SULLE PROBABILI - La gara colrappresenta senz'altro una tappa importante per la stagione dei nerazzurri, se non decisiva. Inzaghi non avrà a disposizione Gosens ( QUI le sue ...

LIVE Porto-Inter, la probabile formazione: out Skriniar e Lukaku Sportitalia

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Porto-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Reduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia, l’Inter scende in campo ...Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Porto e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio do Dragão, Porto e Inter si ...