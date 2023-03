LIVE Porto-Inter 0-0: miracolo di Dimarco su Evanilson (Di martedì 14 marzo 2023) La partita che vale una stagione. Dopo il recente periodo di crisi, con due sconfitte nelle ultime tre partite, l'Inter di Simone Inzaghi... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) La partita che vale una stagione. Dopo il recente periodo di crisi, con due sconfitte nelle ultime tre partite, l'di Simone Inzaghi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #PortoInter 0-0 (39'): PALLA GOL PORTO Perde palla Mkhitaryan, il pallone arriva ad Evanilson in area e miracoloso sa… - fcin1908it : LIVE #PortoInter 0-0 (39'): PALLA GOL PORTO Perde palla Mkhitaryan, il pallone arriva ad Evanilson in area e mirac… - infoitsport : LIVE Porto-Inter, ottavi Champions League: segui la partita in diretta - infoitsport : Porto Inter, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League - sportli26181512 : Porto-Inter, la MOVIOLA LIVE; Mkhitaryan rischia il giallo: Porto-Inter è il ritorno degli ottavi di finale di Cham… -