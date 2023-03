LIVE – Milan-Atletico Madrid, quarti Youth League 2022/2023 (DIRETTA) (Di martedì 14 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Milan-Atletico Madrid, match valido per i quarti di finale della Youth League 2022/2023. Al Puma House of Football tutto pronto per seguire questa sfida secca a eliminazione DIRETTA che mette di fronte i rossoneri e i colchoneros, allenate da ex compagni quali Ignazio Abate e Fernando Torres. Si cerca il pass per le semifinali di Nyon, appuntamento alle ore 16 di martedì 14 marzo. Chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Milan-Atletico Madrid ore 16 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Ladi, match valido per idi finale della. Al Puma House of Football tutto pronto per seguire questa sfida secca a eliminazioneche mette di fronte i rossoneri e i colchoneros, allenate da ex compagni quali Ignazio Abate e Fernando Torres. Si cerca il pass per le semifinali di Nyon, appuntamento alle ore 16 di martedì 14 marzo. Chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 16 SportFace.

