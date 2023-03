LIVE – Cesena-Entella 4-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di martedì 14 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Cesena-Entella, match dello Stadio Dino Manuzzi valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Sfida di alta, altissima classifica nel Girone B, dove a sfidarsi sono i padroni di casa, terzi con 60 punti, e la seconda forza del campionato, a 65. Una gara fondamentale, che potrebbe aprire o chiudere definitivamente per i bianconeri la corsa al primo posto, che significa Serie B. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 14 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Ladi, match dello Stadio Dino Manuzzi valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. Sfida di alta, altissima classifica nel Girone B, dove a sfidarsi sono i padroni di casa, terzi con 60 punti, e la seconda forza del campionato, a 65. Una gara fondamentale, che potrebbe aprire o chiudere definitivamente per i bianconeri la corsa al primo posto, che significaB. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 14 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

