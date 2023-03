L’Italia U17 con 5 atalantini vola alle finali dell’Europeo

Leggi su seriea24

(Di martedì 14 marzo 2023) Missione compiuta perU17 che ha conquistato l’accesso alla Fase Finaledi categoria. A contribuire alla qualificazione anche cinque giocatori nerazzurri convocati dal ct Corradi: Andrea Bonanomi, Leonardo Mendicino, Federico Ragnoli Galli, Gabriel Ramaj e Lorenzo Riccio. Gli azzurrini, infatti, hanno chiuso il loro girone dell’Élite Round disputato a Cipro alla pari con l’Irlanda, secondi solo per il minor numero di reti segnate. Ma per strappare il pass basterà anche il secondo posto visti i 7 punti conquistati.Nell’ultima, decisiva, partita, Mendicino ha anche realizzato con una splendida giocata (dribbling e sinistro a giro sotto l’incrocio) la rete del definitivo 3-0 sull’Ucraina che ha sancito vittoria e qualificazione.La Fasei Finalesi disputerà in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno.Nella foto ...