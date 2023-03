L’Inter ringrazia la Salernitana: il Milan stecca e manca il sorpasso (Di martedì 14 marzo 2023) La corsa alla Champions League è un tressette a perdere: il Milan stecca, la Salernitana esulta e L’Inter ringrazia. Doveva essere la gara della ripresa, quella del definitivo aggancio al secondo posto. E invece il Milan inciampa nella più classica delle trappole post-Champions League. Dopo la qualificazione ai quarti e lo sgambetto al Tottenham, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 marzo 2023) La corsa alla Champions League è un tressette a perdere: il, laesulta e. Doveva essere la gara della ripresa, quella del definitivo aggancio al secondo posto. E invece ilinciampa nella più classica delle trappole post-Champions League. Dopo la qualificazione ai quarti e lo sgambetto al Tottenham, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zaffo_Inter : @tuttosport l'Italia ti ringrazia, la tua carriera ha fatto solo danni al calcio italiano - mett981 : @7Robymar Concordo, Inzaghi ha le sue, abbastanza evidenti e non microscopiche, colpe, ma non è solo. Partendo dall… - Emanuele_8G : @LeclercInterN1 @FBiasin Ringrazia la figc che sei ancora in vita .. in altri campionati sareste stati cancellati d… - Claudinter : @lunastark81 Non l'ho vista. Seguivo ogni tanto su Sofascore. Il fegato ringrazia, ma neanche tanto. Non capisco pe… - simfort : il Napoli ringrazia L'Inter per la sconfitta !!! ?? -