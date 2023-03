L’Inter è ai quarti di Champions dopo 12 anni | a Porto fa 0-0 e torna tra le 8 grandi d’Europa

(Di martedì 14 marzo 2023)pareggia 0-0 col brivido contro ile, forte dell’1-0 dell’andata,aidiLeague12. L’ultima volta tra le 8 migliorifu nel 2010/11 quando, da campione in carica, per i nerazzurri finì malissimo nel doppio confronto con lo Schalke 04. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato una partita accorta, centrata su un’attenta fase difensiva e provando a colpire in contropiede. Visto il risultato dell’andata e lo stato di forma altalenante, era proprio ciò che ci si aspettava dai nerazzurri. Molto concentrati e bravi a reggere l’urto del do Dragão, i nerazzurri non sono mai realmente impensieriti dagli uomini di Sergio Conceiçao, addirittura più pericolosi all’andata a San Siro. Salvo il doppio brivido ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : L’@Inter vola ai quarti di @ChampionsLeague! ???? - marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries (peggiore in campo)… - GoalItalia : 94' Salvataggio sulla linea 95' Palo 96' Traversa L'Inter si salva, pareggio col Porto: è ai quarti di #UCL ?… - FBarandoni : RT @_MDelon: La difesa nerazzurra questa sera, a partire da #Onana, #Darmian, #Acerbi, #Bastoni e anche #DAmbrosio, ha preso l'#Inter per m… - manamoli95 : RT @marifcinter: Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Matteo Dar… -

...ai tifosi nerazzurri in trasferta per seguirecontro il Porto , a quanto pare, non si è affatto risolta. A partita iniziata da alcuni minuti, valida ricordiamo per'accesso aidi ...MILANO - C'è pure Steven Zhang con. Il presidente, in Europa, non manca un appuntamento. E ...che stasera metterà'abito ... Perché, tra premio Uefa per la qualificazione aidi finale e ...È la serata di Porto -, partita cruciale per'accesso aidi Champions League e dove, con una certa probabilità, il tecnico Inzaghi si gioca buona parte del suo futuro sulla panchina nerazzurra. Ma anche se la ...