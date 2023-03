Linee guida sull’autismo, l’aggiornamento del testo divide le associazioni. Proteste per il riferimento all’uso di psicofarmaci (Di martedì 14 marzo 2023) l’aggiornamento sulle Linee guida dello spettro autistico in età evolutiva sta provocando non poche divergenze nel mondo delle associazioni. Il documento, ancora da pubblicare a titolo definitivo e rendere operative dall’Istituto Superiore di Sanità, prevede, tra le varie cose, l’autorizzazione all’utilizzo degli antipsicotici e degli psicofarmaci ai bambini. Ed è questo punto in particolare che alcune associazioni contestano. “Non esistono farmaci per l’autismo, se non per comorbilità neurologiche (ad esempio l’epilessia) o psichiatriche. In taluni casi si utilizzano farmaci quando l’autismo è associato a Deficit di Attenzione e Iperattività. Il problema degli antipsicotici è che, somministrati off label, ovvero senza indicazioni per l’autismo nel bugiardino e sostanzialmente senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023)sulledello spettro autistico in età evolutiva sta provocando non poche divergenze nel mondo delle. Il documento, ancora da pubblicare a titolo definitivo e rendere operative dall’Istituto Superiore di Sanità, prevede, tra le varie cose, l’autorizzazione all’utilizzo degli antipsicotici e degliai bambini. Ed è questo punto in particolare che alcunecontestano. “Non esistono farmaci per l’autismo, se non per comorbilità neurologiche (ad esempio l’epilessia) o psichiatriche. In taluni casi si utilizzano farmaci quando l’autismo è associato a Deficit di Attenzione e Iperattività. Il problema degli antipsicotici è che, somministrati off label, ovvero senza indicazioni per l’autismo nel bugiardino e sostanzialmente senza ...

