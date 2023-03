LINEA VERDE: PICCHI DEL 28% DI SHARE E NUOVO EXPLOIT DI ASCOLTI PER IL CONTENITORE GREEN DI RAI1 (Di martedì 14 marzo 2023) Un NUOVO EXPLOIT per la trasmissione “LINEA VERDE” domenica 12 marzo, che su Rai 1 ha totalizzato il 26,4% degli spettatori con circa tre milioni e 300.000 italiani. Si tratta della conferma del successo del programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, che ogni domenica racconta l’identità italiana attraverso il viaggio, la scoperta dei borghi, le bellezze del paesaggio, i prodotti enogastronomici, l’agricoltura e le storie di vita della meravigliosa e mai troppo raccontata provincia italiana. “LINEA VERDE”, i cui ASCOLTI hanno registrato PICCHI superiori al 28%, negli ultimi anni ha rivoluzionato il suo modello narrativo, facendo della curiosità culturale e della riscoperta delle radici la cifra di un racconto unico nel suo ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 marzo 2023) Unper la trasmissione “” domenica 12 marzo, che su Rai 1 ha totalizzato il 26,4% degli spettatori con circa tre milioni e 300.000 italiani. Si tratta della conferma del successo del programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, che ogni domenica racconta l’identità italiana attraverso il viaggio, la scoperta dei borghi, le bellezze del paesaggio, i prodotti enogastronomici, l’agricoltura e le storie di vita della meravigliosa e mai troppo raccontata provincia italiana. “”, i cuihanno registratosuperiori al 28%, negli ultimi anni ha rivoluzionato il suo modello narrativo, facendo della curiosità culturale e della riscoperta delle radici la cifra di un racconto unico nel suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : LINEA VERDE: PICCHI DEL 28% DI SHARE E NUOVO EXPLOIT DI ASCOLTI PER IL CONTENITORE GREEN DI RAI1 - agustddaylight : l’account assistenza di fastweb ha seguito giulia ignari del fatto che vuole chiamare il numero verde con l’intento… - Paula13182904 : @blonde_jessi @bebeamacchie Cara hai registrato altro dalle regie? Volevo sentire tutto ciò che diceva Dani durante… - bam241264 : @RobbyDreamer Certo una crisi di liquidità di Wells Fargo che ha i migliori numeri in termini di HTM di tutte la ba… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo exploit per #LineaVerde: share del 26,4% con circa 3 milioni 300 mila telespettatori @pepponesk… -