(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il completamento dellaferroviaria veloce tra, condotto dal Gruppo FS con la sua società Rete Ferroviaria Italiana, si assicura nuove risorse per 3,4. Una disponibilità finanziaria per lache si affianca al miliardo e 400 milioni provenienti dal PNRR e consolida il percorso di ammodernamento della rete ferroviaria siciliana sul quale il Gruppo guidato da Luigi Ferraris sta investendo circa 21fino al 2030. Il maxi intervento è stato approvato dalla Bancapea degli Investimenti ed è suddiviso in un finanziamento diretto al MEF di 800 milioni e un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, da 1,3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Linea Palermo-Catania, in arrivo 3,4 miliardi di euro per completarla - - RobertoGueli : 3,4 miliardi di euro per la linea ferroviaria Catania-Palermo - Italpress : Linea Palermo-Catania, in arrivo 3,4 miliardi di euro per completarla - blogsicilia : #notizie #sicilia Linea Palermo-Catania, in arrivo 3,4 miliardi di euro per completarla - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il completamento della linea ferroviaria veloce tra Palermo e Catania, condotto dal Gruppo FS co… -

Programma InvestEU, da Bei e FS via libera a 3,4 miliardi per laferroviaria- Catania Il completamento dellaferroviaria veloce trae Catania, condotto dal Gruppo FS con la sua società Rete Ferroviaria Italiana , si assicura nuove ...Arrivano 3,4 miliardi di euro per il completamento dellaferroviaria veloce trae Catania , condotto dal gruppo FS con la sua società Rete Ferroviaria Italiana. La cifra si aggiunge al miliardo e 400 milioni provenienti dal Pnrr "e consolida ...Questo va ad aggiungersi al finanziamento di 1,4 miliardi che verrà erogato nell'ambito del PNRR per sostenere gli investimenti per la- Catania. Le risorse contribuiranno all'...

Linea Palermo - Catania, in arrivo 3,4 miliardi di euro per completarla Virgilio

Il completamento della linea ferroviaria veloce tra Palermo e Catania, condotto dal Gruppo FS con la sua società Rete Ferroviaria Italiana, si assicura nuove risorse per 3,4 miliardi euro. Una ...(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Via libera al finanziamento da 3,4 miliardi di euro per la linea ferroviaria Palermo-Catania che ridurrà di un terzo i tempi di percorrenza tra le due città. Lo annuncia il Mit ...