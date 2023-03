Linea Palermo-Catania | in arrivo 3 | 4 miliardi di euro a FS per completarla

(Di martedì 14 marzo 2023) Il completamento dellaferroviaria veloce tra, condotto dal Gruppo FS con la sua società Rete Ferroviaria Italiana, si assicura nuove risorse per 3,4. Una disponibilità finanziaria per lache si affianca al miliardo e 400 milioni provenienti dal PNRR e consolida il percorso di ammodernamento della rete ferroviaria siciliana sul quale il Gruppo guidato da Luigi Ferraris sta investendo circa 21fino al 2030. Il maxi intervento è stato approvato dalla Bancapea degli Investimenti ed è suddiviso in un finanziamento diretto al MEF di 800 milioni e un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, da 1,3...

(Teleborsa) - Sono state stanziate risorse per 3,4 miliardi di euro per l’ammodernamento e il potenziamento di 178 km della linea ferroviaria Palermo-Catania, grazie ad un'operazione finanziaria ...della linea Palermo-Catania, per adeguarla allo standard dell'alta velocità, in quanto parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo. La novità consiste in un accordo per finanziare ...