L'industria del packaging contro lo spreco alimentare. La ricetta di Tetra Pak (Di martedì 14 marzo 2023) Una nuova ricerca delle Nazioni Unite mostra che 931 milioni di tonnellate – il 17% del cibo mondiale – finiscono nella spazzatura, e gran parte degli sprechi avviene prima ancora che i prodotti raggiungano gli scaffali dei negozi. Manuela Franchi, Director Sealing Solutions & Material Engineering Tetra Pak, ci parla di come L'industria del packaging possa contribuire a ridurre gli sprechi alimentari. Manuela FranchiLo spreco alimentare è una delle principali fonti di inquinamento. Secondo le stime delle Nazioni Unite, inaftti, gli sprechi alimentari sono attualmente responsabili dell'8-10% delle emissioni globali di gas serra. "Poiché la popolazione mondiale continua a crescere e milioni di persone faticano ad accedere al cibo, è sempre più importante per noi produttori rafforzare i sistemi ...

