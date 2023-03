Lindsay Lohan è incinta | chi è il marito Bader Shammas

(Di martedì 14 marzo 2023). Su Instagram è arrivato l'annuncio dell'attrice famosa per Mean Girls, che quest'estate aveva sposato il compagno, finanziere con cui vive da due anni a Dubai. "Siamo...

ha annunciato che diventerà presto mamma . L'attrice e cantante americana aspetta infatti un figlio insieme al marito Bader Shammas , come annunciato da lei stessa martedì sulla sua ...

Lindsay Lohan è incinta: l'attrice aspetta il primo figlio Daninseries

Lindsay Lohan è incinta. L’attrice americana di Mean Girls sarà presto mamma per la prima volta. Lo rende ufficiale la stessa attrice con un post sul suo profilo Instagram, scrivendo “Siamo benedetti ...Lindsay Lohan ha annunciato che diventerà presto mamma. L’attrice e cantante americana aspetta infatti un figlio insieme al marito Bader Shammas, come annunciato da lei stessa martedì sulla sua pagina ...