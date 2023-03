Lindsay Lohan diventerà mamma | l’annuncio dell’attrice

Leggi su biccy

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo Paris Hilton, anchepresto. L’attrice di ‘Quel pazzo venerdì’ poco fa ha annunciato di essere incinta con un post Instagram. “Siamo molto entusiasti dell’arrivo del nostro nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che si apra questo nuovo capitolo della nostra vita! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per questa notizia”.announces she’s pregnant: “We are very excited for our new family member to arrive and we are looking forward to this next chapter of our lives!” pic.twitter.com/knMrHqjHDy — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2023su un possibile Mean Girls 2. Così come le sue colleghe, anchel’anno scorso si è detta pronta a recitare in ...