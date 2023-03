L'incubo di Tiziano Ronchi: «In cella in Nepal con un serial killer» (Di martedì 14 marzo 2023) Il caso di Tiziano Ronchi , il giovane di 27 anni di Sarezzo (nel bresciano) arrestato dalle autorità del Nepal con l’accusa di aver trafugato dei reperti archeologici , sta suscitando scalpore tra... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 marzo 2023) Il caso di, il giovane di 27 anni di Sarezzo (nel bresciano) arrestato dalle autorità delcon l’accusa di aver trafugato dei reperti archeologici , sta suscitando scalpore tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... non_esset : Dovrebbero fare pure così in Italia...... Tiziano Ronchi, tre giorni da «incubo» in carcere: «In cella con un seria… - Corriere : Tiziano Ronchi, 3 giorni da incubo in carcere: «Ammanettato, il cibo era in un secchio» - infoitinterno : Tiziano Ronchi, tre giorni da «incubo» in carcere prima di essere trasferito in una clinica privata -