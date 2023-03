L'inchiesta Covid e il piano pandemico mai attuato: 'Governo Conte no - vax'. L'ira di Sileri contro i tecnici del Ministero (Di martedì 14 marzo 2023) Dagli atti dell'inchiesta Covid di Bergamo emergono ancora altri particolari su cosa accadde in quei tragici giorni di febbraio del 2020. A partire dalle perplessità di Pierpaolo Sileri , viceministro ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Dagli atti dell'di Bergamo emergono ancora altri particolari su cosa accadde in quei tragici giorni di febbraio del 2020. A partire dalle perplessità di Pierpaolo, viceministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Ogni giorno emergono rivelazioni sulla gestione della pandemia che lasciano interdetti. Con la commissione di in… - LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - EnricoFaraboll1 : RT @dottorbarbieri: ???????? 'La Procura europea ha archiviato un'inchiesta riguardante l'acquisto di 250.000 mascherine da parte del governo r… - jadis37845 : RT @FratellidItalia: ?? Ogni giorno emergono rivelazioni sulla gestione della pandemia che lasciano interdetti. Con la commissione di inchi… -