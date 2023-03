Liguria, per il porto di Ospedaletti c’è un nuovo progetto: la solita colata di cemento (Di martedì 14 marzo 2023) “C’era una volta…”. La locuzione con cui iniziano molte fiabe si adatterebbe perfettamente al nostro belpaese. C’era una volta, ad esempio, una bellissima baia circondata da alte colline e con un mare trasparente. C’era una volta, ma ora non c’è più. Parlo di Ospedaletti, Riviera di Ponente tra Sanremo e Bordighera. Perché sottolineo “Tra Sanremo e Bordighera”? Perché a Sanremo ci sono già ben due porti: uno in parte turistico e uno completamente turistico (portosole, uno dei più grandi del Mediterraneo) e a Bordighera c’è un altro porto turistico, anche se ben più piccolo. Bene, a Ospedaletti sono anni che ne deve essere realizzato un ennesimo. E perché sottolineo “un ennesimo”? Perché la Liguria vanta il triste primato di un porto ogni due comuni rivieraschi. Ne trattai nel libro Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “C’era una volta…”. La locuzione con cui iniziano molte fiabe si adatterebbe perfettamente al nostro belpaese. C’era una volta, ad esempio, una bellissima baia circondata da alte colline e con un mare trasparente. C’era una volta, ma ora non c’è più. Parlo di, Riviera di Ponente tra Sanremo e Bordighera. Perché sottolineo “Tra Sanremo e Bordighera”? Perché a Sanremo ci sono già ben due porti: uno in parte turistico e uno completamente turistico (sole, uno dei più grandi del Mediterraneo) e a Bordighera c’è un altroturistico, anche se ben più piccolo. Bene, asono anni che ne deve essere realizzato un ennesimo. E perché sottolineo “un ennesimo”? Perché lavanta il triste primato di unogni due comuni rivieraschi. Ne trattai nel libro Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : A #Sarzana con il nostro candidato sindaco @RenzoGuccinelli, Adele Taramasso e tanti amici del #TerzoPolo per confr… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'A Sanremo ci sono ben due porti, a Bordighera un altro. A Ospedaletti sono anni che ne deve essere realizzato un ennesimo… - ilfattoblog : 'A Sanremo ci sono ben due porti, a Bordighera un altro. A Ospedaletti sono anni che ne deve essere realizzato un e… - jobintourism : Gruppo Alberghiero ricerca #Commis de #Cuisine per Hotel in #Liguria a #Portofino. #lavoro - RegLiguria : Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e tutta la Giunta esprimono cordoglio per la scomparsa di Vincenz… -