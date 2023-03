Liga | giornata 25 | rimonte di Siviglia e Real Madrid

(Di martedì 14 marzo 2023) Successo in rimonta delcontro l’Espanyol nella25 della, risponde il Barça battendo di misura l’Athletic Bilbao. Altra frenata dellaSociedad, finisce in parità il big mach tra Villare Betis. Il Valencia lascia la zona retrocessione, sale anche ilmentre l’Atlético vince di misura nel finale.25:-Espanyol 3-1, Bilbao-Barça 0-1, Girona-Atlético 0-1 Ilribalta il vantaggio iniziale dell’Espanyol e porta a casa l’intera posta in palio. Finisce 3-1 per i blancos che ottengono il quinto risultato utile di fila in campionato, mentre i catalani subiscono la seconda sconfitta consecutiva. ...

protagonista con la 37esima giornata e turno infrasettimanale, ben sei incontri tutti alle ore 20.45. In Ligue 2 invece si recupera alle 19 Paris - Amiens. Nel resto del mondo troviamo la...Le formazioni ufficiali di Girona - Atletico Madrid, sfida valida per la venticinquesima giornata di Liga 2022/2023. Occasione importante per i colchoneros, chiamati ad approfittare dei pareggi di Real Sociedad, Betis e Villarreal per allungare sulle dirette concorrenti per la Champions

I colchoneros trionfano 1-0 grazie all'ex Juve nel posticipo che ha chiuso il 25° turno del campionato spagnolo