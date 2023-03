“L’hanno ucciso”. Floriana Secondi choc, il dramma in famiglia: “Un padre di 4 figli” (Di martedì 14 marzo 2023) Floriana Secondi attacca l’assassino del cugino. L’ex concorrente del Grande Fratello, vincitrice della terza edizione del reality, sta vivendo un grandissimo dolore. Venerdì 10 marzo lo chef Manuel Costa, il cui vero nome è Emanuele Costanza, è stato ucciso con due colpi di pistola alla testa e ritrovato cadavere all’interno di una macchina. Ebbene quell’uomo era cugino proprio di Floriana Secondi che in queste ore ha alzato la voce dopo la tragedia. Sul caso sono emersi dei dettagli che potrebbero spiegare il movente dell’assassino. In ballo ci sarebbe stata la gestione di un locale, il Metropolis di via Gaetano Sommeiller nel quartiere roman Esquilino. A quanto pare Costa ha inviato un messaggio ad un amico in cui spiega: “Noi ci eravamo messi d’accordo che a maggio mi avrebbe dato 100 mila euro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023)attacca l’assassino del cugino. L’ex concorrente del Grande Fratello, vincitrice della terza edizione del reality, sta vivendo un grandissimo dolore. Venerdì 10 marzo lo chef Manuel Costa, il cui vero nome è Emanuele Costanza, è statocon due colpi di pistola alla testa e ritrovato cadavere all’interno di una macchina. Ebbene quell’uomo era cugino proprio diche in queste ore ha alzato la voce dopo la tragedia. Sul caso sono emersi dei dettagli che potrebbero spiegare il movente dell’assassino. In ballo ci sarebbe stata la gestione di un locale, il Metropolis di via Gaetano Sommeiller nel quartiere roman Esquilino. A quanto pare Costa ha inviato un messaggio ad un amico in cui spiega: “Noi ci eravamo messi d’accordo che a maggio mi avrebbe dato 100 mila euro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Le Forze Armate ucraine hanno stabilito in via provvisoria l'identità del soldato prigioniero ucciso il cui video è… - Roberta60991090 : ...?? .... hanno ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa ..... - AlessandroUrke : #Ronchelli ucciso dai nazisti #Ucraini e poi ci hanno anche preso in giro. Solo per questo non dovremmo avere relaz… - calmamaro : @RellaSimone @AlexBazzaro 'L'ultima volta che ho guardato', le BR hanno ucciso in nome del comunismo alla sovietica… - MarcoLo35179793 : @OlivierSolaro L'hanno ucciso, si sa! Il fatto che nessun quotidiano TVTG non dicano nulla è perché i veri assassini sono loro. Pensaci. -