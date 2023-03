L’ex procuratore di Taranto Capristo e l’ex commissario dell’Ilva Laghi a processo a Potenza per corruzione in atti giudiziari (Di martedì 14 marzo 2023) Comincerà il prossimo 25 maggio il processo nei confronti di Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell’Ilva di Taranto, finito ai domiciliari il settembre 2020 (e poi tornato in libertà) nell’inchiesta condotta dalla procura di Potenza sulla presunta rete di affari e interessi intorno all’acciaieria ionica. La giudice per l’udienza preliminare di Potenza, Annachiara Di Paolo, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura e disposto l’avvio del dibattimento che vedrà comparire in aula, oltre al manager, una serie di imputati tra i quali l’ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo. Laghi è accusato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Comincerà il prossimo 25 maggio ilnei confronti di Enrico, exstraordinariodi, finito ai domiciliari il settembre 2020 (e poi tornato in libertà) nell’inchiesta condotta dalla procura disulla presunta rete di affari e interessi intorno all’acciaieria ionica. La giudice per l’udienza preliminare di, Annachiara Di Paolo, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura e disposto l’avvio del dibmento che vedrà comparire in aula, oltre al manager, una serie di imputati tra i qualidiCarlo Mariaè accusato di ...

