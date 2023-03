L’ex arbitro Nick Patrick ne è sicuro: “Dietro la AEW c’è Vince McMahon” (Di martedì 14 marzo 2023) ll mondo del wrestling è ricco di storie di tradimenti, cospirazioni alle spalle e via dicendo, ci sono esempi super lampanti.E qualcuno ancora oggi crede che ci siano alcune teorie molto molto particolari, proprio come L’ex arbitro Nick Patrick che crede che Dietro la AEW ci sia la figura di Vince McMahon. La teoria “Io sono una persona che crede nelle cospirazioni ed ho sempre ragione. Io sono sicuro che Dietro la AEW ci sia Vince McMahon. Probabilmente non è lui a muovere le fila, ma sicuramente ha molti canali ed è onniscente. Penso che tutta la rivalità sia un work studiato a tavolino“. Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) ll mondo del wrestling è ricco di storie di tradimenti, cospirazioni alle spalle e via dicendo, ci sono esempi super lampanti.E qualcuno ancora oggi crede che ci siano alcune teorie molto molto particolari, proprio comeche crede chela AEW ci sia la figura di. La teoria “Io sono una persona che crede nelle cospirazioni ed ho sempre ragione. Io sonochela AEW ci sia. Probabilmente non è lui a muovere le fila, ma sicuramente ha molti canali ed è onniscente. Penso che tutta la rivalità sia un work studiato a tavolino“.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : L'ex arbitro Nick Patrick ne è sicuro: 'Dietro la AEW c'è Vince McMahon' - LauraLupa10 : RT @CorSport: Rosella Sensi non ci sta. L'ex presidentessa della Roma, subito dopo la fine della partita contro il Sassuolo, si è sfogata d… - infoitsport : Juve-Sampdoria, l'ex arbitro: 'Rabiot si tradisce da solo' - infoitsport : L'ex arbitro Chiesa: 'Sul secondo gol di Rabiot c'è un tocco di mano ma non ci sono le immagine giuste' - pasqualinipatri : L’ex arbitro Tiziano Pieri: “L’ammonizione su Vecino non c’era” -

Bufera su Pagliuca, i tifosi della Juventus attaccano l'ex portiere dell'Inter ...si vede avvicinarsi con sguardo torvo e severo all'arbitro, ha ... "Tutti i miei compagni avrebbero voluto fare lo stesso, ma l'... ha sottolineato tra il serio ed il faceto l'ex estremo difensore), ma ... Vittoria fuori casa. San Donato Tavarnelle " Olbia 0 - 2 ... l'ex Cagliari ha ancora il piedino caldo, prende la mira, calcia ...del primo tempo non ci sono azioni degne di nota se non l'uscita ... Così dopo sei minuti di recupero l'arbitro fischia la fine di una ... Youth League, Milan - Atletico Madrid 2 - 0: i rossoneri volano in semifinale Ad avere la meglio è stato l'ex difensore grazie a una partita ... L'Atletico gioca con personalità e sfiora anche il pari con Munoz, ... All.: Torres Arbitro : Sebastian Gishamer (Austria) Ammoniti : ... ...si vede avvicinarsi con sguardo torvo e severo all', ha ... "Tutti i miei compagni avrebbero voluto fare lo stesso, ma'... ha sottolineato tra il serio ed il facetoestremo difensore), ma ......Cagliari ha ancora il piedino caldo, prende la mira, calcia ...del primo tempo non ci sono azioni degne di nota se non'uscita ... Così dopo sei minuti di recuperofischia la fine di una ...Ad avere la meglio è statodifensore grazie a una partita ...'Atletico gioca con personalità e sfiora anche il pari con Munoz, ... All.: Torres: Sebastian Gishamer (Austria) Ammoniti : ... TMW RADIO - L'ex arbitro Gavillucci: "Gol irregolare di Rabiot. Io lo avrei annullato" TUTTO mercato WEB