L'esodo di migranti non è colpa della Wagner, ma dell'incapacità del governo Meloni, scrive Pina Picierno (Di martedì 14 marzo 2023) In queste ore il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che dietro l'ondata dei flussi migratori di queste settimane vi sarebbe una strategia di destabilizzazione operata dal Cremlino in collaborazione con il gruppo Wagner, il network russo di mercenari che opera in diverse parti del globo, dall'Ucraina all'Africa, passando per la Siria. Il gruppo è di proprietà dell'oligarca russo Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il ministro Crosetto, l'intensificarsi dei flussi sarebbe il prezzo che il nostro Paese sta pagando per il sostegno all'Ucraina. Una lettura sicuramente fantasiosa, che si allinea più con le teorie del complotto che non alla realtà, una narrativa pericolosa che potrebbe pregiudicare ulteriormente l'opinione pubblica italiana ed europea nei confronti del loro sostegno alla causa

