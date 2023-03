L’esodo di migranti non è colpa della Wagner, ma dell’incapacità del governo Meloni, dice Paola Picierno (Di martedì 14 marzo 2023) In queste ore il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che dietro l’ondata dei flussi migratori di queste settimana vi sarebbe una strategia di destabilizzazione operata dal Cremlino in collaborazione con il gruppo Wagner, il network russo di mercenari che opera in diverse parti del globo, dall’Ucraina all’Africa, passando per la Siria. Il gruppo è di proprietà dell’oligarca russo Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il ministro Crosetto, l’intensificarsi dei flussi sarebbe il prezzo che il nostro Paese sta pagando per il sostegno all’Ucraina. Una lettura sicuramente suggestiva, che si allinea più alle teorie del complotto che a un piano della realtà, un assioma pericoloso che se passasse potrebbe pregiudicare in modo ulteriore nell’opinione pubblica italiana ed europea il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 marzo 2023) In queste ore il ministroDifesa Guido Crosetto ha affermato che dietro l’ondata dei flussi migratori di queste settimana vi sarebbe una strategia di destabilizzazione operata dal Cremlino in collaborazione con il gruppo, il network russo di mercenari che opera in diverse parti del globo, dall’Ucraina all’Africa, passando per la Siria. Il gruppo è di proprietà dell’oligarca russo Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il ministro Crosetto, l’intensificarsi dei flussi sarebbe il prezzo che il nostro Paese sta pagando per il sostegno all’Ucraina. Una lettura sicuramente suggestiva, che si allinea più alle teorie del complotto che a un pianorealtà, un assioma pericoloso che se passasse potrebbe pregiudicare in modo ulteriore nell’opinione pubblica italiana ed europea il ...

