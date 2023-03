Leonardo, Vecce annuncia una sensazionale scoperta: Dietro Sant’Ambrogio forse anche i resti di Caterina (Di martedì 14 marzo 2023) Un importante scavo archeologico a Milano, avviato da poco, promette di fare nuova luce intorno alle vicende di Caterina, la madre di Leonardo da Vinci. Lo storico Carlo Vecce, che oggi a Firenze ha presentato il suo primo romanzo, “Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo” (Giunti Editore), nel corso della conferenza stampa, ha regalato un altro colpo di scena, spiegando che la storia continua, in questi giorni, oltre le pagine del suo nuovo libro. A Milano, Dietro Sant’Ambrogio, nei lavori per la nuova sede dell’Università Cattolica, sta ricomparendo la cappella dell’Immacolata Concezione, quella dove Leonardo abbozzò la sua “Vergine delle rocce”: sono tornati alla luce il muro al quale era addossato l’altare, il pavimento nel quale s’apriva la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Un importante scavo archeologico a Milano, avviato da poco, promette di fare nuova luce intorno alle vicende di, la madre dida Vinci. Lo storico Carlo, che oggi a Firenze ha presentato il suo primo romanzo, “Il sorriso di. La madre di” (Giunti Editore), nel corso della conferenza stampa, ha regalato un altro colpo di scena, spiegando che la storia continua, in questi giorni, oltre le pagine del suo nuovo libro. A Milano,, nei lavori per la nuova sede dell’Università Cattolica, sta ricomparendo la cappella dell’Immacolata Concezione, quella doveabbozzò la sua “Vergine delle rocce”: sono tornati alla luce il muro al quale era addossato l’altare, il pavimento nel quale s’apriva la ...

