Leonardo | la madre Caterina era una principessa della Circassia Fu schiava a Firenze

(Di martedì 14 marzo 2023) Un documento scoperto all'Archivio di Stato diriscrive la biografia del genio del Rinascimentoda Vinci (1452-1519) e rivela che suisi chiamava davveroe che era unadei Circassi, figlia del principe Jacob, che governò uno dei regni sugli altopiani delle montagne settentrionali del Caucaso. Dopo essere stata rapita, probabilmente dai tartari, fu fattae rivenduta ai veneziani, arrivando poco dopo a. I dettagli sulla nuova identitàmamma del genio del Rinascimento, che quindi sarebbe stato italiano solo per metà, sono stati scoperti dal professore Carlo Vecce, filologo e storico del Rinascimento, docente all'Università di Napoli "L'Orientale", che nel corso di decennali ricerche si è ...

... 'Il sorriso di Caterina', dedicato alla ricostruzione, romanzesca, ma basata sui documenti storici, della vita della madre di Leonardo Da Vinci. 'Dietro questo libro - ha detto Antonio Franchini, ... qualche anno fa, sono venuti fuori questi documenti , ho iniziato a studiarli per dimostrare che questa Caterina schiava non fosse la madre di Leonardo. Alla fine però tutte le evidenze andavano in ... La madre di Leonardo da Vinci. 'È una docu - fiction basata su una storia vera, dove i nomi dei personaggi citati sono quelli veri, rinvenuti nei manoscritti che ho consultato', ha spiegato Vecce.

«Un po' per caso, qualche anno fa, sono venuti fuori questi documenti, ho iniziato a studiarli per dimostrare che questa Caterina schiava non era la madre di Leonardo, ma alla fine tutte le evidenze ...Un importante scavo archeologico a Milano, avviato da poco, promette di fare nuova luce intorno alle vicende di Caterina, la madre di Leonardo da Vinci. Lo storico Carlo Vecce, che oggi a Firenze ha p ...