Leonardo italiano solo per metà | la madre era principessa dei Circassi fatta schiava

(Adnkronos) – Un documento scoperto all'Archivio di Stato di Firenze rivela che si chiamava Caterina la madre di Leonardo da Vinci e che era una principessa dei Circassi, figlia del principe Yakob, che governò uno dei regni sugli altopiani delle montagne settentrionali del Caucaso: dopo essere stata rapita, probabilmente dai tartari, fu fatta schiava e rivenduta ai veneziani. I dettagli sulla nuova identità della mamma del genio del Rinascimento, che quindi sarebbe stato italiano solo per metà, sono stati scoperti dal professore Carlo Vecce, filologo e storico del Rinascimento, docente all'Università di Napoli "L'Orientale", che nel corso di decennali ricerche si è dedicato soprattutto alla figura e all'opera di Leonardo da Vinci.

